Eurovision 2025: Rivelato l’Ordine delle Esibizioni nelle Semifinali

L’Eurovision Song Contest 2025 sta per prendere il via con l’annuncio degli ordini di esibizione per le due Semi-Finali, previste a Basilea martedì 13 e giovedì 15 maggio. Le 37 nazioni partecipanti si sfideranno in uno spettacolo ideato per esaltare l’energia e l’emozione della competizione. L’ordine delle esibizioni è stato stabilito tramite un sorteggio di gennaio e successivamente ottimizzato dai produttori per garantire un ritmo coinvolgente durante gli show.

Anche i Big 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, nazione ospitante, che sono già qualificati per la Finale programmata per sabato 17 maggio, parteciperanno alle Semi-Finali per contribuire all’entusiasmo dell’evento. Questo formato garantirà un’ottima interazione con il pubblico, creando un’atmosfera vibrante sia per i concorrenti sia per gli spettatori.

Tutti i dettagli riguardanti le canzoni in gara, insieme ad informazioni aggiuntive, possono essere trovati sul sito ufficiale dell’Eurovision. Le Semi-Finali si preannunciano come momenti clou dell’evento, rappresentando una vetrina per il talento musicale internazionale e la diversità culturale delle nazioni coinvolte. La competizione, prevista per diversi giorni, accoglierà una straordinaria varietà di esibizioni, riflettendo l’ampia gamma di stili musicali e influenze che caratterizzano il panorama europeo. Gli artisti si preparano a offrire performance memorabili, a rendere omaggio alla loro cultura e a cercare di conquistare il favore del pubblico e della giuria.