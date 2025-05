Eurovision 2025: Risultati Prima Semifinale e Qualificati Finali

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 si è svolta il 13 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, coinvolgendo 15 Paesi, tra cui Spagna, Svizzera e Italia. Dopo il televoto, 10 artisti hanno ottenuto l’accesso alla finale di sabato 17 maggio, con lo spettacolo che ha registrato 2,25 milioni di spettatori su Rai 2.

Condotto da Hazel Brugger e Sandra Studer, l’evento ha visto performance che spaziavano da pop nordico a sonorità mediterranee. Hanno partecipato artisti come i Tupamaros dall’Islanda e rappresentanti del rap estone, tutti battagliando per i voti del pubblico europeo. La semifinale ha portato all’eliminazione delle seguenti nazioni: Slovenia, Belgio, Azerbaigian, Croazia e Cipro.

I 10 artisti che si sono qualificati per la finale, esclusi i Big Five e la Svizzera, sono:

– Norvegia – Kyle Alessandro, “Lighter”

– Albania – Shkodra Elektronike, “Zjerm”

– Svezia – KAJ, “Bara Bada Bastu”

– Islanda – VÆB, “RÓA”

– Paesi Bassi – Claude, “C’est La Vie”

– Polonia – Justyna Steczkowska, “GAJA”

– San Marino – Gabry Ponte, “Tutta l’Italia”

– Estonia – Tommy Cash, “Espresso Macchiato”

– Portogallo – NAPA, “Deslocado”

– Ucraina – Ziferblat, “Bird of Pray”

La semifinale ha dominato il prime time con 2.248.000 spettatori e un share del 12,2%, superando altri programmi della serata. Questo successo evidenzia la continua capacità dell’Eurovision di attrarre un vasto pubblico, consolidando il suo status di fenomeno televisivo primaverile.

Fonte: www.virgilio.it