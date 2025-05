Eurovision 2025: Risultati, Eliminati e Celine Dion

Ieri sera su Rai Due si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, con la partecipazione di due membri delle Big Five, Italia e Spagna, e rappresentanti di quindici altri paesi. Al termine dell’evento, sono stati annunciati dieci finalisti e cinque eliminati. Tra i trionfatori, Tommy Cash per l’Estonia ha conquistato il pubblico con “Espresso Macchiato”, mentre il duo islandese ha segnato il ritorno in finale dopo il 2022. San Marino ha festeggiato grazie a Gabry Ponte e alla sua “Tutta L’Italia”, ottenendo un posto in finale per la prima volta dal 2021.

I dieci finalisti sono:

– Norvegia | Kyle Alessandro – “Lighter”

– Albania | Shkodra Elektronike – “Zjerm”

– Svezia | KAJ – “Bara Bada Bastu”

– Islanda | VÆB – “RÓA”

– Paesi Bassi | Claude – “C’est La Vie”

– Polonia | Justyna Steczkowska – “GAJA”

– San Marino | Gabry Ponte – “Tutta L’Italia”

– Estonia | Tommy Cash – “Espresso Macchiato”

– Portogallo | NAPA – “Deslocado”

– Ucraina | Ziferblat – “Bird of Pray”

I cinque eliminati includono:

– Azerbaijan – Mamagama – “Run With U”

– Belgio – Red Sebastian – “Strobe Lights”

– Croazia – Marko Bosnjak – “Poison Cake”

– Cipro – Theo Evan – “Shh”

– Slovenia – Klemen – “How Much Time Do We Have Left”

Durante la serata, Celine Dion ha inviato un messaggio affettuoso ai fan dell’Eurovision, ricordando la sua vittoria del 1988 con la Svizzera e sottolineando l’importanza della musica nel connettere le persone.

