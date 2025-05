Eurovision 2025: Pronostici e Scommesse sui Vincitori

Il giorno della finale dell’Eurovision Song Contest 2025 è arrivato e i bookmaker internazionali scommettono sulla vittoria della Svezia, con il gruppo KAJ che ha il 41% delle possibilità di trionfare. Secondo in classifica c’è l’austriaco JJ, con il 20%, seguito dalla francese Louane, che ha impressionato il pubblico con la sua esibizione di "Maman" sotto un vortice di sabbia, con il 13% di possibilità. La Finlandia è appena fuori dal podio, seguita dai Paesi Bassi, Israele e Svizzera, con rispettivamente il 4% e il 3%. Tommy Cash per l’Estonia è ottavo, mentre l’Albania e Malta chiudono la top ten. Per l’Italia, Lucio Corsi è previsto undicesimo, mentre Gabry Ponte per San Marino è dato ventesimo.

Le piattaforme di scommesse italiane confermano che la Svezia sembra la favorita. Lucio Corsi è previsto nono, seguito da Gabry Ponte che dovrebbe chiudere la top ten.

Ecco la classifica secondo i bookmaker:

Svezia | KAJ – Bara bada bastu | 41% Austria | JJ – Wasted Love | 20% Francia | Louane – Maman | 13% Finlandia | Erika Vikman – Ich komme | 5% Paesi Bassi | Claude – C’est la vie | 4% Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise | 3% Svizzera | Zoë Mé – Voyage | 3% Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato | 2% Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm | 2% Malta | Miriana Conte – Serving | 1% Italia | Lucio Corsi – Volevo essere un duro | 1% San Marino | Gabry Ponte – Tutta l’Italia | <1%

Fonte: www.biccy.it