Eurovision 2025: Pagelle Live della Prima Semifinale

Parte questa sera, martedì 13 maggio, la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che torna in Svizzera, luogo della prima edizione nel 1956. Basilea ospiterà la prima semifinale, con 15 Paesi in competizione per 10 posti nella finale.

Tra i partecipanti, il DJ torinese Gabry Ponte rappresenta San Marino con “Tutta l’Italia”. Altri artisti di rilievo sono l’estone Tommy Cash con la satira “Espresso Macchiato” e gli Shkodra Elektronike dall’Albania, legati alla scena italiana. Anche Malta presenta Mariana Conte, figlia di un napoletano. Gli svedesi KAJ sono attesi con “Bara Bada Bastu”, mentre Melody e Zoë Më rappresentano Spagna e Svizzera, senza televoto in questa semifinale. Tuttavia, il pubblico italiano potrà esprimere le proprie preferenze.

L’apertura dell’evento prevede un tributo alla storia dell’Eurovision, raccontando il primo contest vinto dalla Svizzera con Lys Assia. Durante la serata, le presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer smonteranno i luoghi comuni sulla Svizzera con uno sketch comico-musicale, presentando Guglielmo Tell come pacifista promotore di un concorso musicale.

Al secondo intervallo, sarà celebrata la vittoria di Cèline Dion nel 1988 con “Ne partez pas sans moi”, reinterpretata da artisti ospiti. La serata si chiude con la performance di Jørgen Olsen, vincitore del 2000, che presenterà una nuova versione del suo brano.

L’evento sarà trasmesso su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay a partire dalle 20.15, con la conduzione di BigMama e Gabriele Corsi. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Eurovision.

