Eurovision 2025: Oltre 70 Ex Partecipanti Firmano una Petizione per Escludere Israele

Oltre 70 ex partecipanti all’Eurovision Song Contest hanno firmato una lettera chiedendo l’espulsione di Israele dalla competizione, accusando l’Ebu di avere un doppio standard dopo aver escluso la Russia nel 2022. Secondo il quotidiano britannico The Independent, gli artisti hanno scritto all’Ebu per escludere Israele dall’edizione del 2025, denunciando la sua condotta a Gaza, dove Tel Aviv ha bloccato l’ingresso di cibo e medicinali e si sta preparando a un’invasione massiccia.

L’Ebu ha riconosciuto le preoccupazioni internazionali relative al conflitto, ma non ha aperto a nessuna esclusione di Israele dal contest che si svolgerà a Basilea. La partecipazione di Israele ricorda le polemiche del 2024, quando la cantante Eden Golan presentò una canzone intitolata “October Rain”, in riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023. Diverse delegazioni avevano protestato, specialmente dopo che due anni prima la Russia era stata esclusa a causa dell’invasione dell’Ucraina.

Quest’anno, il tema degli attentati sarà centrale nell’esibizione di Israele, con la cantante Yuval Raphael, sopravvissuta all’attacco di Hamas al Nova Music Festival. Durante il massacro del 7 ottobre, i miliziani hanno sparato sulla folla, uccidendo 364 persone e prendendone in ostaggio 40. Yuval, che si è rifugiata in un bunker, ha visto il suo gruppo bersagliato dai terroristi, con 39 persone uccise. La situazione di Israele all’interno dell’Eurovision continua a sollevare controversie e discussioni tra gli artisti e le delegazioni partecipanti.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it