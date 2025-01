Eurovision 2025: La Svizzera ‘ruba’ Michelle Hunziker – Ecco Perché

Michelle Hunziker potrebbe essere scelta come conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. L’annuncio ufficiale dei conduttori è atteso oggi intorno alle 15. Hunziker, di origini svizzere e ben nota per le sue doti televisive, è una delle favorite per il ruolo. La sua passione per la conduzione e la conoscenza di varie lingue la rendono una candidata ideale, capace di rappresentare al meglio sia il suo Paese d’origine che quello di adozione.

Tuttavia, secondo le voci di corridoio, la sua partecipazione dipenderebbe da una condizione economica posta dagli organizzatori svizzeri: Michelle dovrebbe accettare di rimanere entro i limiti di un compenso stabilito. Non sono noti i dettagli specifici delle cifre coinvolte, ma si sottolinea che come per ogni lavoro, la conduttrice dovrà decidere se l’offerta le sta bene. Gli organizzatori sembrano essere inflessibili su questo punto.

Oltre a Hunziker, altri nomi circolano tra i probabili conduttori, tra cui la cantante svizzera Sandra Studer, che rappresentò il suo Paese nel 1991, e l’attrice Dominique Devenport, famosa per il suo ruolo nella serie sulla Principessa Sissi. La scelta definitiva sarà nota oggi, creando attesa tra i fan e gli appassionati del festival.