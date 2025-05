Eurovision 2025: Gabry Ponte Risponde a Tommy Cash

Le polemiche infiammano la vigilia dell’Eurovision 2025, con il rapper estone Tommy Cash che ha attaccato Gabry Ponte, definendolo “un dj e non un cantante”. Questo commento, rilasciato in un’intervista al Corriere della Sera, ha suscitato l’ironia del dj torinese, il quale ha risposto: “Non merita risposta” e ha sottolineato il suo ruolo come produttore musicale.

Il concorso canoro si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025, e Tommy Cash parteciperà con la sua canzone “Espresso macchiato”. In merito agli artisti italiani in gara, Cash ha affermato che Gabry Ponte ha difficoltà a competere in un contesto musicale, sottintendendo che il suo status di dj lo rende difficile da valutare per il pubblico. Gabry Ponte ha minimizzato le affermazioni di Cash, aggiungendo con una punta di sarcasmo che ci sarà pur stato un produttore dietro la musica dell’artista estone.

Tommy Cash ha anche espresso apprezzamento per Lucio Corsi, pur rilevando che la sua tranquillità potrebbe non catturare l’attenzione del pubblico in una competizione tanto breve. Inoltre, ha rivendicato di avere un repertorio più completo rispetto agli altri concorrenti, ma ha riconosciuto che le preferenze sono soggettive, concludendo che “non si va a fare il dj all’Eurovision”.

