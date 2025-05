Eurovision 2025: Finale in diretta su Rai 1 con Corsi e Ponte

Tutto è pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà sabato 17 maggio a Basilea, in Svizzera, con diretta su Rai 1 dalle 20.40. La competizione avrà luogo presso la St. Jakobshalle, dove si esibiranno 26 artisti. L’Italia è rappresentata da Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”, in programma come quattordicesimo, e San Marino sarà rappresentato da Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, che si esibirà venticinquesimo.

Il commento di quest’edizione sarà a cura di Gabriele Corsi e BigMama, mentre Topo Gigio leggerà i voti per l’Italia. Nonostante l’Italia faccia parte dei Big Five e acceda direttamente alla finale, i fan potranno votare solo per Gabry Ponte. Le votazioni si svolgeranno tramite SMS, telefono fisso e sul sito esc.vote al termine di tutte le esibizioni, consentendo un massimo di cinque voti per modalità. Il voto del pubblico avrà un peso del 50,7%, mentre quello delle giurie nazionali sarà del 49,3%.

Sul palco, oltre a Hazel Brugger e Sandra Studer, ci sarà anche Michelle Hunziker. La serata inizierà con la Norvegia e terminerà con l’Albania, proposta di Shkodra Elektronike. La manifestazione promette un’ampia varietà musicale, dalle ballate a canzoni folk ed esperimenti elettronici, arricchita da messaggi politici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it