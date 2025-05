Eurovision 2025: data finale e scaletta di Lucio Corsi

È stata ufficializzata la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà il 17 maggio alle 21. Lucio Corsi rappresenterà l’Italia con il brano “Volevo essere un duro” e si esibirà per quattordicesimo, mentre Gabry Ponte, in gara per San Marino con “Tutta L’Italia”, si esibirà penultimo.

L’ordine di esibizione degli artisti prevede che Corsi salga sul palco intorno alle 22, subito dopo la Finlandia e prima della Polonia. Questa posizione centrale potrebbe favorire l’attenzione del pubblico e dei giurati, un dettaglio che potrebbe risultare vantaggioso per il cantautore toscano.

Gabry Ponte è atteso sul palco circa alle 23:15, chiudendo così lo show prima dell’Albania. La sua presenza, insieme a quella di Corsi, contribuisce ad aumentare l’interesse per l’evento, che promette originalità e spettacolarità.

Il terzo artista in gara sarà Tommy Cash dall’Estonia, noto per la sua controversa canzone “Espresso macchiato”. La scaletta completa include 26 finalisti provenienti da diversi paesi, ognuno con la propria performance musicale.

L’attesa per questo evento musicale di prestigio è alta, con una crescente interazione dei fan sui social media in vista della manifestazione.

Fonte: www.virgilio.it