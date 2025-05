Eurovision 2025: Classifica Finale e Polemiche su Israele

L’Eurovision Song Contest 2025 si è concluso con un’inaspettata vittoria dell’Austria, rappresentata dal cantante JJ, che ha trionfato con la sua canzone “Wasted Love”. La classifica finale è stata determinata dalla combinazione dei voti della giuria e del televoto, con Israele che ha sorpreso passando dalla quindicesima alla seconda posizione grazie al supporto del pubblico.

Il sistema di voto ha escluso i partecipanti dal votare per le proprie canzoni. I risultati, resi noti dagli organizzatori, mostrano l’Austria al primo posto con 258 punti, seguita da Israele (297 punti nel televoto) ed Estonia. Gli artisti italiani, tra cui Lucio Corsi, si sono distinti, piazzandosi al quinto posto e ricevendo sostegno da celebrità come Ed Sheeran.

La contestazione è stata al centro dell’attenzione, principalmente legata alle polemiche introdotte dalla partecipazione di Israele, vista la situazione conflittuale in Medio Oriente. Nonostante le restrizioni imposte agli organizzatori riguardo a commenti politici e simbolismi durante l’evento, alcune emittenti hanno ignorato tali avvertimenti, trasmettendo messaggi di solidarietà per la Palestina.

La giuria ha premiato diverse canzoni con punteggi da 0 a 12, mentre il televoto ha rappresentato il 50,7% del voto totale. La classifica del televoto ha visto Israele in cima, con l’Austria in quarta posizione. Eventi come fischi durante l’esibizione dell’artista israeliana Yuval Raphael hanno ulteriormente alimentato le controversie.

Fonte: www.virgilio.it