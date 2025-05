Eurovision 2025: Cantanti in Gara da Lucio Corsi a Yuval Raphael

L’Eurovision 2025 si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Il festival ritorna in Svizzera, dopo la vittoria dello scorso anno di Nemo con “The Code”. L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo, con il brano “Volevo essere un duro”.

In totale, partecipano 37 artisti, dopo il ritiro della Moldavia. Corsi non è considerato tra i favoriti dai bookmaker, che lo piazzano all’ottavo posto. Un altro rappresentante con legami all’Italia è Gabry Ponte, in gara per San Marino con il brano “Tutta l’Italia”.

La Svizzera ospitante avrà Zoe Me, che eseguirà “Voyage” in francese. Tra i favoriti spiccano la Svezia con il trio KAJ e il brano “Bara bada bastu”, l’austriaco JJ con “Wasted love” e la francese Louane con “Maman”. Inoltre, l’israeliana Yuval Raphael si esibirà con “New day will rise”.

Da segnalare anche la presenza del rapper estone Tommy Cash, che porterà “Espresso macchiato”, un brano sugli stereotipi italiani. La lista definitiva dei partecipanti è stata annunciata il 12 dicembre 2024.

Fonte: www.virgilio.it