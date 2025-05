Eurovision 2025, BigMama in protesta: “Serve una nuova energia”

La cantante BigMama commenta che quest’anno, insieme a Daniele Corsi, farà la telecronaca dell’Eurovision Song Contest 2025. Ha espresso la sua opinione sulla selezione dei partecipanti, affermando che il metodo attuale, dove il vincitore del Festival di Sanremo accede direttamente all’Eurovision, non è il migliore. Anche se riconosce il valore di chi ha vinto, ritiene che ci vorrebbe un concorso separato che offre brani con un messaggio e una carica più adatta all’importante palcoscenico europeo.

BigMama sostiene che l’Eurovision dovrebbe rappresentare qualcosa di speciale, soprattutto dato il suo supporto per i diritti civili e LGBTQI+. Non è chiaro se si riferisse specificamente a Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia, ma il suo commento sembra essere una critica generale al metodo di selezione attuale. Corsi parteciperà all’Eurovision dopo che il vincitore di Sanremo ha rifiutato il posto.

La manifestazione si terrà all’St.Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, con la semifinale il 13 maggio su Rai 2 e la finale il 17 maggio su Rai 1. L’Italia, insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, è già qualificata per la finale in quanto parte dei Big Five, che sostengono storicamente l’Unione Europea di radiodiffusione. La Svizzera, vincitrice della precedente edizione, è già in finale. BigMama e Corsi promettono un’accoppiata vincente per la telecronaca, già collaudata nei precedenti eventi.