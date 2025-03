Eurovision 2025: BigMama e Gabriele Corsi alla conduzione, il mistero sulla mancata riconferma di Mara Maionchi

Il presentatore Gabriele Corsi e la cantante BigMama condurranno l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. L’annuncio è stato dato durante il Tg1. Corsi torna al timone per il quinto anno consecutivo, mentre Mara Maionchi, che ha co-condotto negli anni precedenti, non sarà presente. Corsi ha scherzato dicendo di voler essere il “Pippo Baudo dell’Eurovision”, descrivendosi come un “mediano” e riferendosi a BigMama come l'”attaccante forte” della squadra. BigMama, alla sua prima esperienza come commentatrice, ha espresso entusiasmo per il suo ruolo.

Inoltre, Lucio Corsi si esibirà per la prima volta fuori concorso durante la prima semifinale del 13 maggio su Rai 2 e parteciperà alla finale del 17 maggio su Rai 1. Egli rappresenterà l’Italia dopo la rinuncia di Olly, che ha deciso di non partecipare nonostante la vittoria al Festival di Sanremo. L’evento sarà trasmesso su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre, oltre a essere disponibile su RaiPlay.

Il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea ha descritto l’assenza di Maionchi come un “arrivederci”, ringraziandola per il lavoro svolto e augurando successo a BigMama. Corsi e BigMama promettono un’edizione ricca di divertimento per il pubblico che segue il contest musicale europeo.