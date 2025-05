Eurovision 2025 a Basilea: Semifinale e Lucio Corsi

Tutto è pronto per la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea il 13 maggio. L’italiano Lucio Corsi si esibirà per undicesimo, ma poiché l’Italia è tra le Big Five, avrà già accesso alla finale del 17 maggio e quindi parteciperà fuori gara. Gabry Ponte, rappresentante di San Marino e vincitore del San Marino Song Contest, avrà invece bisogno di conquistare un posto in finale.

Gli italiani potranno votare per Gabry Ponte nella stessa serata in cui si esibisce Corsi. La scaletta prevede la partecipazione di vari artisti, tra cui anche l’artista da Israele, Yuval Raphael.

Le esibizioni si svolgeranno in un contesto in cui ogni artista troverà una cartolina raffigurante una località svizzera in un armadietto prima della performance. La semifinale di martedì 13 maggio avrà inizio alle ore 21:00 e sarà trasmessa su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay. Altre date importanti includono la semifinale del 15 maggio e la finale del 17 maggio, sempre con diretta su Rai 1.

Per votare, gli spettatori potranno utilizzare il Televoto tramite numeri fissi e sms e anche tramite l’app ufficiale dell’Eurovision. È importante notare che gli italiani non potranno votare nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio, poiché Lucio Corsi non sarà presente.

La scaletta dell’Eurovision vede artisti da diversi paesi, con il termine delle esibizioni previsto per qualificare dieci paesi alla finale. Maggiori dettagli sulle modalità di voto e sul regolamento sono disponibili su rai.it/eurovisionsongcontest.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it