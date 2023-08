Eurovision 2024: viene dall’universo di Drag Race il primo cantante in gara

Mancano molti mesi al ritorno di Eurovision Song Contest, ma il Belgio ha deciso di portarsi avanti e di selezionare già da ora il loro rappresentante.

La 68esima edizione di Eurovision Song Contest si terrà nella città di Malmö, in Svezia, dopo che Loreen ha trionfato con Tattoo un paio di mesi fa. E se noi scopriremo chi sarà il rappresentante del nostro paese al termine del Festival di Sanremo che si terrà a febbraio, il Belgio ha già scelto. Il loro cantante in gara sarà Thomas Mustin, noto ai più con lo pseudonimo di Mustii.

Mustii molti amanti di Drag Race lo conoscono già perché è uno dei giudici della versione belga dello show, disponibile in tutto il mondo sul portale Wow Presents Plus. Oltre Drag Race Belgique, il cantante ha inciso anche due album e ha recitato in varie serie e film belga. Insomma, non è proprio un novellino.

“È confermato ed è pazzesco!“, ha scritto su Instagram Mustii dopo l’ufficialità della sua prossima partecipazione a Eurovision Song Contest 2024. “Avrò l’onore di rappresentare il Belgio all’Eurovision 2024 a Malmö. Una nuova sfida che cercherò di vivere il più intensamente possibile con l’obiettivo di rimanere autentico e sincero, nonostante tutto!“.

Il primo cantante in gara per l’edizione 2024 è queer e noi non potevamo chiedere di meglio. Ed era queer pure il rappresentante belga del 2023, Gustaph con la sua Because Of You.