Eurovision 2023, la prima semifinale: i 10 finalisti

Prima semifinale dell’Eurovision 2023: i 10 paesi che hanno conquistato la finale di sabato 13 maggio nel Contest di Liverpool.

A un anno di distanza dal Contest di Torino, nella serata del 9 maggio è andata in scena a Liverpool la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool. Un’edizione unica della kermesse europea, in grado di fondere la cultura ucraina, vincitrice della scorsa edizione, con quella degli inglesi che ospitano l’evento. Uno show spettacolare che ha permesso di conoscere i primi 15 concorrenti, e di conseguenza i primi 10 qualificati alla finalissima del prossimo sabato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Eurovision 2023, prima semifinale: vincitori ed eliminati

In diretta su Rai 2 la prima semifinale, condotta da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, e in italiano da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, ha regalato grandissimo spettacolo. Uno show ritmico, veloce, senza sosta, arrivato in un paio d’ore a regalarci i primi dieci finalisti di questa edizione, che vanno a raggiungere i paesi già qualificati, i campioni in carica dell’Ucraina e i Big Five (Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna).

Alessandra Mele

Questi i dieci concorrenti che hanno raggiunto la finale:

– Let 3 con Mama ŠČ! (Croazia)

– Pasha Parfeni con Soarele şi Luna (Moldavia)

– Remo Forrer con Watergun (Svizzera)

– Käärijä con Cha Cha Cha (Finlandia)

– Vesna con My Sister’s Crown (Repubblica Ceca)

– Noa Kirel con Unicorn (Israele)

– Mimicat con Ai Coração (Portogallo)

– Loreen con Tattoo (Svezia)

– Luke Black con Samo Mi Se Spava (Serbia)

– Alessandra con Queen of Kings (Norvegia)

Ci hanno quindi salutati subito i The Busker per Malta, i Sudden Lights per la Lettonia, i Wild Youth per l’Irlanda, i TuralTuranX dell’Azerbaijan e Mia Nicolai & Dion Cooper per i Paesi Bassi.

Il debutto di Marco Mengoni

Nel corso della prima serata, che ci ha regalato emozioni straordinarie anche grazie agli ospiti, con una performance straordinaria dell’inglese Rebecca Ferguson e l’ucraina Alyosha sulle note di Ordinary World, e di Rita Ora con un suo grande successo, abbiamo potuto ammirare anche uno spezzone del nostro Marco Mengoni.

In questa semifinale sono stati presentati anche tre dei paesi già qualificati alla finale, la Francia di La Zarra, la Germania dei Lord of the Lost e infine proprio l’Italia con Marco Mengoni, intervistato dalla conduttrice Alesha. Sale l’attesa per vedere il nostro artista sul palco, con la sensazione che possa essere un grande Eurovision per lui.