Eurovision 2023: i primi 10 paesi qualificati per la finale

La prima serata degli Eurovision 2023 si è conclusa con la qualificazione per la finale di 10 paesi.

Nel dettaglio hanno staccato un biglietto per la finale la Norvegia con Queen Of Kings di Alessandra Mele (che come suggerisce il cognome ha il padre italiano!); la Serbia con Luke Black e la sua The Busker; la Croazia con Let 3 e la loro Mama SC; il Portogallo con Ai Coracao di Mimicat; la Svizzera con Remo Forrer e la sua Watergun; l’Israele con Noa Kirel con Unicorn; la Repubblica Ceca con i Vesna che hanno cantato My Sister’s Crown; la Moldavia con Pasha Parfeni e la sua Soarele Si Luna; la Finlandia con Cha Cha Cha di Käärijä e infine anche la favorita Svezia con Tattoo di Loreen.

Eliminati durante la serata, quindi: Olanda, Malta, Lettonia, Irlanda e Azerbaijan.



Al di là della favorita Svezia, del bravissimo outsider della Finlandia e del boppone della Norvegia, vogliamo parlare di Israele? Letteralmente WOW.



Bravissimo anche il cantante della Finlandia e il suo corpo di ballo con i denti di plastica.

https://www.youtube.com/watch?v=7ferYXj9vAA

Per ascoltare Marco Mengoni – in gara con il singolo Due Vite – dovremmo aspettare la finale di sabato 13 maggio quando si esibiranno i Big Five (oltre l’Italia sarà il turno della Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna e l’Ucraina, ultimi vincitori).