Eurovision 2023, i favoriti: i cantanti più quotati

Eurovision Song Contest 2023, i favoriti: i cantanti che potrebbero ottenere la vittoria nella nuova edizione dello show.

Il countdown sta per terminare. Liverpool è pronta ad accogliere l’Eurovision Song Contest 2023. Dopo il trionfo dello scorso anno dell’Ucraina a Torino con la Kalush Orchestra, l’evento è pronto a invadere la città dei Beatles, complice il perdurare di un drammatico conflitto che continua ad affliggere Kiev e l’Europa intera. In un contesto di straordinario fascino, proprio per l’influenza dei Fab Four che non potrà non farsi sentire, l’Italia sarà rappresentata per la seconda volta da Marco Mengoni, anche se sembra che difficilmente potrà ambire alla vittoria. Chi sono i favoriti per i bookmaker? Scopriamolo insieme.

Eurovision 2023: i favoriti

Per tutte le più grandi agenzie di betting a vincere questa edizione dell’Eurovision dovrebbe essere, con pochi dubbi (vittoria data al 44%), la rappresentante della Svezia, Loreen, con il brano Tattoo. Sarebbe per lei un bis, avendo già vinto undici anni fa con il brano Euphoria. Segue al secondo posto la Finlandia con il rapper Kaarija (17% di possibilità di vittoria), mentre a chiudere il podio troviamo i campioni in carica dell’Ucraina, rappresentati dai Tvorchi, con solo il 7% di chance di arrivare davanti a tutti.

Bandiera dell’Ucraina

Troviamo poi, con il 5% di possibilità, la Francia, la Spagna e la Norvegia (con la cantante Alessandra, di origine italiana). Mengoni si posiziona invece nel gruppo dei settimi, con solo il 2% di chance di vittoria, le stesse di Austria e Israele. A chiudere la top 10 gli altri padroni di casa, il Regno Unito, con la cantante Mae Muller.

Gli outsider dell’Eurovision 2023

Se quelle appena citate sono le nazioni che possono cullarsi su ambizioni, più o meno grandi, di vittoria, esiste un gruppo molto numeroso di concorrenti che si posiziona in questa speciale classifica dei bookmaker con percentuali di vittoria inferiori all’1%. Ultimissimi sono però alcuni artisti su cui nemmeno gli amanti del brivido punterebbero una fiche.

Questo terzetto magico è formato dai Sudden Lights, rappresentanti della Lettonia, Albina & Familja Kelmendi, per l’Albania e infine Theodor Andrei, cantante della Romania. Che possa nascondersi proprio tra questi nomi la vera rivelazione dell’Eurovision 2023?

Di seguito il video del cantante rumeno, pronto a ribaltare le previsioni: