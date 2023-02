Eurovision 2023, bookmaker: "Mengoni fra i candidati alla vittoria"

Marco Mengoni, vincitore del ‘Festival di Sanremo’, andrà di diritto alla finalissima di ‘Eurovision Song Contest’ – che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio – e per i bookmaker è un serio candidato alla vittoria. Secondo gli analisti Snai e Planetwin365, il successo all’Eurovision vale tra 7,50 e 8.

C’è da battere la concorrenza dell‘Ucraina favorita a 2,75 e della Norvegia a una quota compresa tra 5 e 6 volte la scommessa, mentre si sale a 10 per la Svezia e la Finlandia e a 15 per la Repubblica Ceca e il Regno Unito. Lontana a una quota tra 75 e 86 la vittoria di San Marino, che anche quest’anno sceglierà il proprio rappresentante con il contest ‘Una voce per San Marino’, che l’anno scorso vide trionfare Achille Lauro.

Dopo la vittoria al ‘Festival di Sanremo’, Marco Mengoni ha confermato che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 e per il cantante si tratta di un ritorno, dopo la partecipazione di dieci anni fa con ‘L’Essenziale’, il brano con cui aveva vinto a Sanremo nel 2013 e con cui si era classificato settimo sul palco della kermesse internazionale.