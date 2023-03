Eurovision 2023 a Liverpool, biglietti in vendita dal 7 marzo: info e costi

I biglietti per l’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool saranno in vendita martedì 7 marzo. Lo annuncia la Bbc. I fan potranno pagare per assistere a nove spettacoli: due semifinali dal vivo e il gran finale, oltre a sei anteprime che si trasformano in prove generali. I prezzi vanno da 90 a 290 (da 100 a 327 euro circa) sterline per le semifinali dal vivo e da 160 a 380 (428 euro circa) per il gran finale dal vivo.

La scorsa settimana era stato annunciato che tremila ucraini che vivono nel Regno Unito con tre programmi di visto – Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme e Ukraine Families Scheme – potranno partecipare a una votazione per ottenere un biglietto. Il costo sarà sovvenzionato dal governo ma ci sarà un addebito di 20 sterline per vendita.