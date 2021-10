Fra sette mesi a Torino si terrà l’Eurovision Song Contest ed oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di un’ipotetica regia e di tre nomi che sarebbero in lizza per presentarlo. Con tutti i punti interrogativi del caso.

“A maggio 2022 l’Euorivision si terrà a Torino” – si legge su Dagospia – “Lavori in corso ma con tante cose da definire. A chi sarà affidata la regia? Il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo avrebbe deciso di puntare con forza su ben due registi esterni, escludendo possibilità interne, i nomi sarebbero quelli di Christian Biondani e Duccio Forzano. Una decisione che starebbe creando parecchi malumori per la mancata valorizzazione delle risorse interne”.

Il nome più accreditato secondo Candela sarebbe quello di Alessandro Cattelan, nonostante il flop del suo Da Grande.

“Sul fronte conduzione nulla sembra essere deciso. Come anticipato da Dagospia l’accordo sulla presenza di Cattelan alla conduzione era stata di fatto conclusa prima del suo debutto con Da Grande. Il pesante flop della trasmissione avrebbe cambiato alcuni equilibri con Rai Pubblicità che cerca rassicurazioni e nomi di peso.

Cattelan, sicuramente adatto per l’evento, è ancora in corsa per questo ruolo, quasi certa la sua presenza ma gira voce che il conduttore e il suo gruppo di lavoro preferirebbero una squadra con nomi più giovani e poco ingombranti”.