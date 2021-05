L’UK all’Eurovision Song Contest 2021 si è classificata all’ultimo posto con 0 punti. Un punteggio catastrofico (0 punti dal televoto, 0 punti dalle giurie di esperti) e per questo motivo i fan britannici hanno deciso di correre ai ripari.

In questi giorni alcuni fan di RuPaul’s Drag Race hanno infatti aperto una petizione per avere come rappresentanti del Regno Unito il prossimo anno le Frock Destroyers, girlband nata ironicamente durante la prima edizione della versione UK proprio di Drag Race e composta da Baga Chipz, Blu Hydrangea e Divina De Campo.

Le tre drag queen durante RuPaul’s Drag Race UK hanno inciso il singolo Break Up (Bye Bye Bye) e recentemente hanno pubblicato anche il loro album di debutto, Frock4Life che è entrato nella classifica Top40.

Dal gioco alla realtà, le Frock Destroyers ora sono diventate ufficialmente una gril band e mirano all’Eurovision Song Contest 2022 e con loro anche le circa 15 mila persone che hanno già firmato la petizione ufficiale per averle.

Insomma, chiunque va bene: tanto l’UK non potrà fare peggio di quest’anno.

Le Frock Destroyers all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza del Regno Unito?

Manifesting Frock Destroyers for #Eurovision next year 🙌✨ — Blu Hydrangea (@BluHydrangea_) May 18, 2021