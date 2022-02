La Russia all’Eurovision Song Contest 2022 non ci sarà.

Solo ieri, quando il comitato dell’Ucraina ha chiesto all’organizzazione di Eurovision di squalificare la Russia, hanno ottenuto un sonoro due di picche al suon di “siamo un concorso apolitico”.

“L’Eurovision Song Contest è un evento culturale non politico che unisce i paesi e celebra le differenze attraverso la musica. I membri dell’EBU sia in Russia che in Ucraina si sono impegnati a partecipare all’evento di quest’anno a Torino e intendiamo accogliere e far partecipare artisti di entrambi i paesi a maggio. Naturalmente, continuiamo a seguire da vicino gli sviluppi”.