Le città candidate per l’Eurovision 2022: dopo il primo screening restano undici città ancora in lizza per ottenere l’evento.

Si stringe il cerchio delle città candidate a ospitare il prossimo Eurovision 2022 in Italia. Il 4 agosto c’è stato il primo screening, e si è arrivati a una shortlist di undici città tra quelle che avevano fatto richiesta per l’evento. Solo queste hanno superato la prima prova tra le diciassette che avevano provato a portare a casa l’Eurofestival, tornato in Italia grazie al successo a maggio a Rotterdam dei Maneskin. Scopriamo insieme quali sono le città ancora in lizza.

Eurovision 2022: le città candidate dopo il primo screening

Tutte le proposte sono state realizzate seguendo le indicazioni molto rigorose dell’European Broadcasting Union e della stessa Rai, che richiedono per l’evento delle condizioni imprescindibili affinché lo spettacolo offerto possa essere all’altezza dei precedenti.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/EurovisionSongContest

Delle iniziali diciassette città ne sono dunque rimaste undici. E non mancano le sorprese. Ancora in corsa per potersi prendere il Festival europeo ci sono:

– Acireale (Catania)

– Alessandria

– Bologna

– Genova

– Milano

– Palazzolo Acreide (Siracusa)

– Pesaro

– Rimini

– Roma

– Sanremo (Imperia)

– Torino

Sono dunque fuori dai giochi sei città: Bertinoro di Romagna, Firenze, Jesolo, Matera, Trieste e Viterbo. I loro dossier sono infatti non pervenuti, probabilmente per l’impossibilità di rispettare i requisiti richiesti.

Quando verrà scelta la città dell’Eurovision 2022

Ma quando verrà definitivamente assegnato l’Eurovision 2022 alla città scelta dalla Rai? L’attesa sta per terminare. Entro la fine di agosto l’azienda dovrà sciogliere le riserve, per poter poi da settembre permettere alla città scelta di iniziare i preparativi da curare nei minimi dettagli. Sull’Italia ci saranno gli occhi del mondo e nulla potrà essere lasciato al caso.

Inutile sottolineare come tra le città ancora in lizza vi siano delle grandi favorite e delle autentiche meteore. In particolare, le candidature più forti sembrerebbero quelle di Bologna, Milano e Torino, con Roma in secondo piano. Vedremo alla fine chi riuscirà a spuntarla, come anche chi sarà scelto per condurre l’evento (in testa c’è Cattelan).

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/EurovisionSongContest