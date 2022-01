La Spagna all’Eurovision Song Contest che si terrà quest’anno a Torino ha deciso di calare l’asso e far concorrere Chanel, una vera e propria popstar.

Chanel, come è possibile vedere dal video dell’esibizione, non ha niente da invidiare alle sue colleghe americane che girano il mondo in tour.

Il brano con cui gareggerà al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà il 14 maggio al PalaOlimpico di Torino è SloMo, con cui ha vinto il Benidorm Fest, concorso mirato a scegliere l’artista vincitore da spedire all’ESC.

La cantante ha vinto sommando le preferenze del televoto, di una giuria di esperti e di una giuria demoscopica. Una sorta di Festival di Sanremo, mirato però a selezionare il rappresentante della delegazione spagnola.

Eurovision Song Contest, chi è Chanel?

Come riportato dal sito dell’ESC, Chanel è:

“Chanel Terrero, prima artista cubana donna sul palco dell’Eurovision. Prima di lei solo i componenti (tutti maschi) dei Mandinga per la Romania nel 2012. Nata a Cuba nel 1991, vive in Spagna da quando ha tre anni. Al suo esordio come cantante, Chanel è soprattutto attrice, ballerina ed artista di musical: ha al suo attivo alcuni spettacoli di successo come Flashdance, Il Re Leone e Mamma Mia, ma ha una popolarità televisiva che le viene dalla partecipazione a popolari programmi tv e serie televisive, fra le quali la celebre “Il segreto”, di grande successo anche in Italia”.

miodio la Spagna ha letteralmente urlato ‘a me di arrivare ultima all’esc quest’anno non interessa’ #BenidormFest pic.twitter.com/4WemvpbjTS — rita🌙/💐 (@1019_rita) January 29, 2022

Sabéis que ayer @rtve ARRUINÓ la carrera de #Chanel para siempre, no? Jamás se va a poder limpiar tanta suciedad… #chanelgate #BenidormFest #Jurado (por cierto, empiezo a pensar que ella lo sabía) 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/qDVQqAxPdj — Paraguas Azul (@AzulParaguas) January 31, 2022

Ecco il video dell’esibizione: