Mancano tre mesi all’inizio dell’Eurovision 2022, ma gli scommettitori hanno già iniziato a fare i primi pronostici. Se l’anno scorso i bookmakers avevano dato come vincitrice Barbara Pravi con Voilà, quest’anno al vertice di questa classifica (riportata oggi da Eurovision World) ci sono proprio Mhamood e Blanco con il brano che li ha fatti trionfare a Sanremo, Brividi. La medaglia d’argento per i bookmakers potrebbe andare all’Australia e al terzo gradino del podio potrebbe finirci la Svezia. Ovviamente si tratta di previsioni, quindi facciamo tutti gli scongiuri del caso. Intanto però possiamo sperare che questa volta gli scommettitori c’azzecchino. E a fare il tifo con noi per Mahmood e Blanco ci sono anche i Maneskin, che sui social hanno scritto un messaggio ai due colleghi: “In bocca al lupo per l’Eurovision. Spaccate tutto ragazzi“.



Eurovision 2022: le previsioni degli scommettitori.

1 Italia 17%

2 Australia 7%

3 Svezia 7%

4 Polonia 7%

5 Grecia 6%

6 Russia 4%

7 Francia 4%

8 Norvegia 3%

9 Germania 3%

10 Armenia 3%

11 Ucraina 3%

12 Svizzera 3%

13 Finlandia 2%

14 Regno Unito 2%

15 Spagna 2%

16 Azerbaijan 2%

17 Belgio 2%

18 Cipro 2%

19 Paesi bassi 2%

20 Portogallo 2%

21 Danimarca 2%

22 Serbia 2%

23 Lituania 1%

24 Islanda 1%

Croazia 1%

