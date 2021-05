L’Eurovision Song Contest 2022 tornerà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin a Rotterdam, in Olanda.

Questa è la terza volta che l’Italia vince l’Eurovision Song Contest da quando nel 1956 si tenne la prima edizione. I suoi migliori piazzamenti li ha avuti nel 1964 con Non ho l’età per amarti di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con Insieme di Toto Cutugno e quest’anno con Zitti & Buoni dei Maneskin.

Da sottolineare però come per oltre un decennio l’Italia non abbia preso parte alla manifestazione snobbando quattordici edizioni dalla fine degli anni ’90 fino al 2011, quando è tornata in gara con Raphael Gualazzi. Assenti anche nel 1981, nel 1982 e nel 1986. I motivi la Rai non li ha mai svelati.

Ad ogni modo il prossimo anno l’Eurovision Song Contest, da prassi, tornerà in Italia. E se dopo la vittoria della Cinquetti venne organizzato all’Auditorium Rai di Napoli e dopo quella di Cutugno presso gli studi di Cinecittà di Roma, la città che ospiterà l’edizione 2022 è tutt’ora da decidere.

Come spiegato da Simona Martorelli, Head of Delegation dell’Italia all’Eurovision, durante la conferenza stampa, sarà aperto un bando per ospitare l’evento nel 2022 e tutte le città potranno mandare la loro candidatura.

Eurovision 2022 in Italia, il direttore di Rai Uno: “Pensavamo a Torino”

A 24 ore dalla finalissima Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ha così commentato un’ipotetica vittoria dei Maneskin all’Eurovision:

“Noi crediamo molto in questa competizione. […] Noi speriamo di vincere, come si fa in tutte le competizioni. A noi piacerebbe molto ospitare il più grande evento musicale del mondo. Saremmo orgogliosi di farlo tra le nostre mura tricolori. Nel 2017, anno in cui Francesco Gabbani fu il favorito, prima di andare a Kiev, organizzammo un paio di riunioni in caso di una sua vittoria. La migliore ipotesi fu Torino. Non so se possa essere la migliore ipotesi anche oggi. Con la creatività si può arrivare dopo non si può arrivare con il denaro“.