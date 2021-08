Come già sappiamo l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest si svolgerà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin.

La corsa alla città per ospitare la manifestazione canora è così partita e moltissimi sindaci si sono proposti. La Rai, dopo aver selezionato le 17 città idonee è poi passata alla prima scrematura (facendone rimanere 11) fino alla seconda annunciata poche ore fa, che ha decretato la rosa delle 5 città finaliste.

Le cinque città che possono ancora ambire ad ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest sono quindi, in ordine alfabetico, Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino.

Le regole prevedono requisiti fondamentali per poter avere la meglio, come sottolinea TvBlog:

“Deve esserci un aeroporto in zona non più distante di un’ora e mezzo di viaggio, la struttura dovrà essere libera per 6 settimane prima dello show e per la settimana successiva, in modo di avere il tempo di smantellare tutto. Tra i requisiti ulteriori, dovranno esserci comode aree ristoro nei pressi del luogo fissato, almeno 2.000 stanze d’albergo, lo spazio per la presenza di almeno 1000 giornalisti”.