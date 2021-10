Mancano 7 mesi al ritorno dell’Eurovision e quest’anno sarà a “casa nostra”. Dell’evento sappiamo poco o nulla, ancora non è stata resa nota la città che ospiterà lo show e nemmeno chi condurrà. Nel dubbio oggi Milly Carlucci su Leggo ha rivelato che le piacerebbe presentare il concorso.

“È un progetto bellissimo, io vengo da Giochi senza frontiere, il primo progetto europeo, inventato proprio per supportare l’Europa, si puntò sul gioco per far conoscere l’Europa. È un tipo di argomento che mi interessa molto. […] Con i social che rapporto ho? Sì mi aiuta mia sorella, Anna è la social media manager dei miei social ed è l’interfaccia con i social della Rai, è lei che mi ha fatto scoprire un mondo che per non conosco. Il mondo dei social è interessante per il rapporto personale con il pubblico, entri nelle loro case tutti i giorni a tutte le ore. Io però li uso davvero per lavoro, non porto la mia vita personale, perché ho bisogno di avere uno spazio mio privato, non fa parte proprio di me, ma tutta la parte lavorativa sì”.

E in effetti Milly non sarebbe una scelta sbagliata, visto che oltre ad essere una grande professionista parla benissimo più lingue. Magari potrebbero optare per una conduzione a 2 o 3, con la Carlucci affiancata da altri colleghi.

🔴 “E’ un progetto bellissimo, io vengo da Giochi Senza Frontiere, il primo progetto europeo, inventato per supportare l’Europa. E’ un tipo di argomento che mi interessa molto”. Cosi #MillyCarlucci riguardo la conduzione del prossimo #Eurovision (@leggoit) — cheTVfa.it (@cheTVfa) October 1, 2021

Eurovision 2022, non soltanto Milly Carlucci.

Milly non è l’unica che vorrebbe condurre l’Eurovision 2022. In Rai c’è un altro noto presentatore che punta all’evento. In una recente intervista concessa a La Repubblica Alessandro Cattelan ha dichiarato: “Due nuove puntate di Da Grande? Oggi ci siamo presi un po’ di tempo per decidere, se fosse sarei felice. Intanto stiamo parlando di Eurovision“.

Perché secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi la Rai lo vorrebbe alla conduzione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest assieme a Chiara Ferragni pic.twitter.com/EPfMWfHqWC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 8, 2021