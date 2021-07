Da Milano a Roma, passando per Genova, Firenze, Bologna, ma anche Torino e Sanremo che già ospita il Festival della Canzone Italiana. Sono ben 17 le città che si sono ufficialmente proposte per ospitare gli Eurovision Song Contest del prossimo anno, che sbarcheranno in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin.

Fra le tante città che si sono candidate (e che quindi rispetterebbero tutte le clausole chieste) anche le inedite Bertinoro di Romagna (in provincia di Forlì-Cesena), ma anche Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa).

Vi ricordo che l’Eurovision Song Contest manca da 31 anni dall’Italia: nel 1965 fu ospitato a Napoli, mentre nel 1991 approdò a Roma.

Bologna

Genova

Firenze

Milano

Roma

Torino

Trieste

Alessandria

Matera

Pesaro

Rimini

Viterbo

Acireale

Bertinoro di Romagna

Jesolo

Palazzolo Acreide

Sanremo

Fra le più papabili (anche per una questione di posizione geografica al centro d’Europa) c’è Torino. A tal proposito la sindaca Chiara Appendino ha dichiarato:

Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre. Ma – tra gli altri – c’è un altro punto fondamentale che dovrebbe portare a scegliere Torino: saremo già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali che abbiamo portato qui in questi anni, in grado di mettere le competenze di un’intera Città al servizio dell’Eurovision. Non solo. Anche grazie a questi eventi Torino è recentemente diventata hub Ryanair, garantendo ancora più collegamenti aerei tra Torino e il resto del mondo. Siamo pronti e siamo determinati. Come sempre, ce la metteremo tutta per portare a Torino l’Eurovision e lasciare ai cittadini anche questa eredità.