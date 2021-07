Chi condurrà l’Eurovision Song Contest del prossimo anno? A rispondere a questa domanda è stato il settimanale Oggi che ha spoilerato la coppia in pole position per la conduzione: Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni.

“Si mormora che la coppia di conduttori che metterebbe d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini sia quella formata proprio da Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan”.

La conduzione dell’Eurovision Song Contest non è per tutti, dato che la kermesse canora è un format e come tale ha delle ferree regole da rispettare. La location deve rispettare determinate grandezze, la durata dello show deve essere ben precisa e rientrare nei tempi e soprattutto la conduzione deve essere fatta in un inglese fluente. Chi condurrà l’Eurovision 2022, quindi, dovrà parlare correttamente inglese. Motivo per cui molti volti noti della Rai sono esclusi di default.

Eurovision, perché l’ipotesi Ferragni non è da escludere

Come la kermesse canora ci ha insegnato, infine, chi ha condotto non sempre faceva il conduttore nella vita. In passato a presentare lo show sono state anche Conchita Wurst (che è una cantante) e Nikkie de Jager (che è una make up urtist), solo per fare alcuni esempi. Per questo motivo l’ipotesi Chiara Ferragni non è da escludere. Parla inglese, è famosa ed è conosciuta anche all’estero.

Altre persone famose che parlano correttamente inglese sono Ema Stokholma (che ha già raccontato l’Eurovision in radio in questi anni), ma anche Victoria Cabello, così come Milly Carlucci (unico volto Rai a poter vantare questa cosa), Mika e Giulia Valentina, chiamata in qualità di rappresentante dell’Italia a dare i voti della giuria ad un Eurovision di un paio di anni fa. Ovviamente il toto-conduttore è aperto. Chiunque, come già scritto, può ambire a condurlo, anche se di mestiere da tutt’altro. Attori, attrici, influencer, showgirl.. Chi vi piacerebbe vedere?