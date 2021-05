I Maneskin hanno infuocato l’Ahoy Arena di Rotterdam con la loro Zitti & Buoni, unico brano in gara cantato totalmente in italiano che gli ha fatto vincere il premio come miglior testo.

“Grazie mille a tutti, siamo molto grati. – ha dichiarato Damiano – Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra il televisore. Per me è molto speciale, mi ricorderò di questo momento”.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas all’Eurovision Song Contest 2021 si sono classificati primi!

“Come mai dopo la vittoria a Sanremo non abbiamo detto subito se saremmo stati all’Eurovision? Più che di esitazione si è trattata di emozione, abbiamo sempre pensato di portare “Zitti e Buoni” sul palco dell’Eurovision. Una possibilità one shot grandissima e non vogliamo sprecarla. – hanno dichiarato ad EuroFestivalNews – Il poter accedere di diritto alla finale è un’opportunità, se avessimo potuto, non avremmo scelto un’altra canzone, “Zitti e Buoni” ci rappresenta esattamente come siamo ora, pensiamo sia giusto portare questo brano per rappresentare l’Italia quest’anno”.

Loro non sanno di che parlo Voi siete sporchi, fra’, di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami, ma ci credo tanto Che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina e non scalare le rapide

C’è scritto sopra una lapide, in casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi la naturale potenza

Dal punto giusto di vista, del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che caz*o parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro