Stasera andrà in onda la semifinale dell’Eurovision Song Contest, ma ovviamente i Maneskin non si esibiranno (visto che l’Italia è tra i Big Five, i paesi fondatori dell’Eurovision Song Contest). La band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 però è già salita sul palco della manifestazione canora internazionale più longeva al mondo per le prove.

Damiano, Thomas, Ethan e Victoria partono con il piede giusto, visto che il loro pezzo è il più ascoltato tra tutti quelli in gara. Non solo questo, anche i bookmakers puntano tutto sui Maneskin, che al momento sono i favorirti per la vittoria, davanti alla Francia e a Malta.

Sullo show e i rappresentanti i taliani, i ragazzi hanno detto di aver apprezzato Francesca Michielin e i Lordi: “Ci è capitato di seguirlo durante il corso degli anni. Ci siamo poi andati a vedere delle performance passate, abbiamo scoperto i Lordi, fantastici, che hanno vinto nel 2006 ed era la prima volta che accadeva ad una band con un pezzo hard rock. Per quanto riguarda gli altri artisti italiani ricordiamo soprattutto la performance di Francesca Michielin, è un’amica e abbiamo anche duettato insieme“.

Adesso non ci resta che incrociare le dita e sperare che San Marino non ci faccia brutte sorprese. Perché altrimenti…



Eurovision 2021: la top 20 secondo i bookmakers.

Italia

Francia

Malta

Islanda

Cipro

Bulgaria

Svizzera

Ucraina

Lituania

Russia

Grecia

Svezia

Finlandia

San Marino

Croazia

Norvegia

Portogallo

Regno Unito

Irlanda

Romania

I Maneskin sono i più ascoltati su Spotify.

La lista delle canzoni in gara all’#Eurovision con più streams su Spotify. L’Italia è al primo posto 💪🏻 #Maneskin #ZittieBuoni #Eurovision2021 leggi la storia dell’Italia all’Eurovision qui: https://t.co/qhUMo8IzMo pic.twitter.com/x7geBhBuqm — About Charts (@About_Charts) May 18, 2021

Come seguire l’Eurovision.

“Novità di quest’anno sarà l’Eurovision Italian Party, un’iniziativa online di Rai4 e RaiPlay. Una serie di clip di presentazione per conoscere i partecipanti di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Ema Stokholma e Saverio Raimondo ci presenteranno i cantanti in gara che si raccontano e ci parlano del loro legame con l’Italia attraverso un ricordo. Molti di loro interpretano una canzone della tradizione italiana.

Tutti i contributi dell’Eurovision Italian Party sono disponibili all’indirizzo: https://www.raiplay.it/programmi/eurovisionsongcontest/italian-eurovision-party/italian-eurovision-party con una selezione del meglio sul canale Youtube Rai https://www.youtube.com/watch?v=TLhSfCEhMv4

Durante le due semifinali, sarà possibile commentare le serate sulle pagine ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram di Rai4.

La finale sarà trasmessa in diretta da Rai1, sabato 22 maggio dalle 20.40, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio“.