Eurovision 2021: cosa è successo nella seconda semifinale del Song Contest, con altre sei eliminazioni e una nuova classifica.

Grande spettacolo anche nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. La gara è molto mancata lo scorso anno, con tutto ciò che si porta dietro, e il pubblico ha risposto alla grande in termini di risultati televisivi e non solo, entusiasta per uno spettacolo, come al solito, di alto livello. Nel corso della seconda serata si sono sfidati 17 paesi, con sette eliminazioni e dieci finalisti che si sono aggiunti ai dieci già qualificati martedì e ai qualificati di diritto. Ecco come sono andate le cose.

Eurovision 2021: la seconda semifinale

Nella seconda serata l’interesse dell’Italia era tutto rivolto alla bolognese Senhit, in gara per San Marino con un big come Flo Rida. L’artista di origini eritree è riuscita con la sua Adrenalina a strappare un pass per la finalissima.

Nel corso della serata hanno fatto breccia i brani e gli show di Islanda, Portogallo e Bulgaria, mentre la Finlandia ha colpito per la proposta in salsa quasi nu metal che ha ricordato un po’ i Linkin Park e i Lordi, il gruppo finnico protagonista all’Eurovision negli scorsi anni. Ma chi è riuscito a passare alla finale di sabato? Questi sono stati i concorrenti eliminati:

– Estonia, Uku Suviste con The Lucky One

– Repubblica Ceca, Benny Criston con Omagà

– Austria, Vincent Bueno con Amen

– Polonia, Rafal con The Ride

– Georgia, Tornike Kipiani con You

– Lettonia, Samanta Tina con The Moon is Rising

– Danimarca, Fyr & Flamme con Øve os på hinanden

Finalisti Eurovision 2021

Questa la lista completa dei 26 finalisti dell’Eurovision che si sfideranno sabato 22 maggio:

– Italia, Maneskin con Zitti e buoni

– Francia, Barbara Pravi con Voilà

– Spagna, Blas Cantò con Voy a quedarme

– Germania, Jendrik con I Don’t Feel Hate

– Regno Unito, James Newman con Embers

– Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of New Age

– Norvegia, Tix con Fall an Angel

– Israele, Eden Alene con Set Me Free

– Russia, Maniza con Russian Woman

– Azerbaijan, Efendi con Mata Hari

– Malta, Destiny con Je me casse

– Lituania, The Roop con Discoteque

– Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo

– Svezia, Tusse con Voices

– Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place

– Ucraina, Go_A con Sum

– Albania, Anxehela Peristeri con Karma

– Serbia, Hurricane con Loco Loco

– Bulgaria, Victoria con Growing Up is Getting Old

– Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar

– Portogallo, Black Mamba con Love is on my side

– Islanda, Daði Freyr Petursson con 10 Years

– San Marino. Senhit con Adrenalina

– Svizzera, Gjon’s Tears con Tount l’Univers

– Grecia, Stefania con Last Dance

– Finlandia, Blind Channel con Dark Side

