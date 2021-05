L’Eurovision Song Contest 2021 è finalmente iniziato e durante la seconda serata organizzata alla Ahoy Arena di Rotterdam si sono esibiti i secondi 17 paesi in gara. Fra loro hanno passato il turno ottenendo il pass per la serata finale 10 paesi, gli altri 7 sono costretti a far ritorno a casa.

Sabato sera scenderanno in pista i 20 paesi che si sono qualificati in queste due serate di semifinale e la top6, ovvero i paesi fondatori dell’Eurovision Song Contest, che sono in finale di default, ovvero Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Italia ed i Paesi Bassi che ospitano l’evento.

I 10 paesi che hanno passato il turno durante la seconda semifinale:

Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina (San Marino)

Stefania – Last Dance (Grecia)

Natalia Gordienko – Sugar (Moldavia)

Daoi & Gagnamagnio – 10 Years (Islanda)

Hurricane – Loco Loco (Serbia)

Anxhela Peristeri – Karma (Albania)

The Black Mamba – Love Is On My Side (Portogallo)

Victoria – Growing Up Is Getting Old (Bulgaria)

Blind Channel – Dark Side (Finlandia)

Gjon’s Tears – Tout l’Universe (Svizzera)

I 10 paesi che hanno passato il turno durante la prima semifinale:

Tix – Fallen angel (Norvegia)

Eden Alene – Set me free (Israele)

Manizha – Russian woman (Russia)

Efendi – Mata hari (Azerbaigian)

Destiny – Je me casse(Malta)

The Roop – Discotheque (Lituania)

Elena Tsagkrinou – El Diablo (Cipro)

Tusse – Voices (Svezia)

Hooverphonic – The wrong place (Belgio)

Go_A – Shum (Ucraina)

I 13 paesi eliminati

Albina – Tick Tock (Croazia)

Roxen – Amnesia (Romania)

Ana Soklic – Amen (Slovenia)

Lesley Roy – Maps (Irlanda)

Vasil – Here I stand (Macedonia del Nord)

Montaigne – Technicolour (Australia)

Uku Suviste – The Lucky One (Estonia)

Benny Cristo – Omaga (Repubblica Ceca)

Vincent Bueno – Amen (Austria)

Rafal – The Ride (Polonia)

Tornik’e Kipiani – You (Georgia)

Samanta Tina – The Moon Is Rising (Lettonia)

Fyr & Flamme – Ove os pa hinanden (Danimarca)