Dopo tre serate si è chiuso l’Eurovision Song Contest 2021. Gli scommettitori ci davano per favoriti, i Maneskin erano anche primi tra i brani più ascoltati su Spotify e infatti ce l’abbiamo fatta. L’Italia è tornata ad alzare la coppa dopo 31 anni.

Ieri sera in primis sono stati mostrati i voti delle giurie nazionali di tutti i paesi partecipanti. Nella prima classifica l’Italia si è piazzata al quarto posto con 206 punti, sopra di noi Malta con 208, la Francia con 248 e la Svizzera 267.

Grazie al televoto però le cose sono cambiate a nostro favore e abbiamo battuto francesi e svizzeri! I Maneskin hanno trionfato con ben 524 punti, 318 dei quali presi dal pubblico europeo. Secondo posto per la cantante francese e terzo per lo svizzero. Malissimo per il Regno Unito che è rimasto a zero punti (hanno voluto la Brexit?!), male anche per la Germania e la Spagna rispettivamente a 3 e 6 punti.

Contentissimo per i Maneskin, ma al posto della Francia e della Svizzera avrei voluto vedere Cipro, San Marino o l’Ucraina. Qual è la vostra classifica personale?

La classifica finale (frutto della votazione delle giurie nazionali e del televoto).

1. Italia 524

2. Francia 499

3. Svizzera 432

4. Islanda 378

5. Ucraina 364

6. Finlandia 301

7. Malta 255

8. Lituania 220

9. Russia 204

10. Grecia 170

11. Bulgaria 170

12. Portogallo 153

13. Moldavia 115

14. Svezia 109

15. Serbia 102

16. Cipro 94

17. Israele 93

18. Norvegia 75

19. Belgio 74

20. Azerbaijan 65

21. Albania 57

22. San Marino 50

23. Paesi Bassi 11

24. Spagna 6

25. Germania 3

26. Regno Unito 0

Eurovision Song Contest 2021: l’annuncio della vittoria dell’Italia.