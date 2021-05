L’Eurovision Song Contest 2021 è finalmente iniziato e durante la prima serata organizzata alla Ahoy Arena di Rotterdam si sono esibiti i primi 16 paesi in gara. Fra loro hanno passato il turno ottenendo il pass per la serata finale 10 paesi, gli altri 6 sono costretti a far ritorno a casa.

A determinare i primi 10 paesi finalisti sono state le giurie dei vari paesi in gara ed il televoto.

Look at all those happy faces! 🥰 #Eurovision

Eurovision Song Contest, prima serata: i paesi ammessi alla finale (e quelli eliminati)

Passano il turno (l’ordine è quello casuale annunciato durante la diretta):

Tix – Fallen angel (Norvegia)

Eden Alene – Set me free (Israele)

Manizha – Russian woman (Russia)

Efendi – Mata hari (Azerbaigian)

Destiny – Je me casse(Malta)

The Roop – Discotheque (Lituania)

Elena Tsagkrinou – El Diablo (Cipro)

Tusse – Voices (Svezia)

Hooverphonic – The wrong place (Belgio)

Go_A – Shum (Ucraina)

WHAT A SHOW! Here are your First Semi-Final qualifiers! 🤩 #Eurovision

Escono invece di scena:

Albina – Tick Tock (Croazia)

Roxen – Amnesia (Romania)

Ana Soklic – Amen (Slovenia)

Lesley Roy – Maps (Irlanda)

Vasil – Here I stand (Macedonia del Nord)

Montaigne – Technicolour (Australia)

Giovedì scenderanno in pista altri 17 paesi ed anche fra loro saranno scelti 10 finalisti che si scontreranno così con i 10 finalisti sopracitati e con i paesi fondatori dell’Eurovision Song Contest, in finale di default, ovvero Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Italia ed i Paesi Bassi che ospitano l’evento.