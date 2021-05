L’Eurovision Song Contest 2021 si è concluso con la vittoria dei Maneskin ed una polemica cavalcata dai francesi che sosterrebbero che Damiano David abbia fatto uso di cocaina in diretta tv e per questo motivo andrebbero squalificati, dando di diritto la vittoria alla seconda classificata, ovvero la cantante francese.

La polemica dei francesi nella giornata di oggi è stata commentata anche da Amadeus (che ha voluto i Maneskin al Festival di Sanremo, dandogli di fatto la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest), da Mara Venier e da Francesco Giorgino durante il Tg1.

Amadeus, Mara Venier e Francesco Giorgino del Tg1 contro la polemica dei francesi

Amadeus, intervistato da FanPage, ha dichiarato:

“I francesi? Io dico sempre che nella vita bisogna saper vincere, ma soprattutto saper perdere e chi ha fatto polemica ieri dimostra di non saper perdere“.

Mentre Mara Venier ha dato ai francesi dei rosiconi in diretta a Domenica In:

“I Maneskin sono appena arrivati all’aeroporto di Fiumicino, sono l’orgoglio italiano! L’Italia dopo 31 anni ha vinto alla faccia dei rosiconi, lo dico io!”

Parole chiare anche dal giornalista Francesco Giorgino che, in diretta al Tg1 con i Maneskin in collegamento, ha commentato: “Alla Francia la vostra vittoria non è andata giù!“.

Damiano David dei Maneskin, intervistato da FanPage, ha così commentato: