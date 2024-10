Eurotech, l’assemblea approva la delega per AuCap fino a un massimo di 20 milioni di euro

L’assemblea degli azionisti di Eurotech, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella progettazione, sviluppo e fornitura di Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT), ha nominato Davide Albino Carando come nuovo consigliere di amministrazione. Carando è subentrato a Marco Costaguta, dimessosi il 4 giugno 2024. Durante l’assemblea straordinaria, è stata approvata una delibera che conferisce al consiglio di amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale fino a un massimo di 20 milioni di euro, comprensivi di eventuali sovrapprezzi. Questo aumento di capitale potrà avvenire anche in modalità scindibile, in una o più tranche, nel periodo di due anni. I soci potranno esercitare il diritto di opzione, ma è prevista anche l’esclusione di tale diritto.

L’obiettivo principale di questa delega è quello di supportare il processo di crescita e sviluppo del gruppo Eurotech, permettendo di reperire le risorse finanziarie necessarie per attuare gli obiettivi strategici delineati nel piano industriale della società. Sono incluse, tra le strategie di crescita, anche potenziali operazioni di acquisizione, con particolare attenzione al mercato statunitense.

Eurotech mira a posizionarsi nel settore competitivo dell’IoT e dell’informatica edge, e la decisione di aumentare il capitale è un passo fondamentale per garantire le risorse necessarie a tale fine. Il monitoraggio del mercato, le dinamiche di crescita e le opportunità di acquisizione saranno quindi diciamo sotto la lente d’ingrandimento, considerando il contesto in rapida evoluzione in cui operano queste tecnologie.

La decisione di nominare Carando e di procedere con l’aumento di capitale indica una fase di riorganizzazione e di spinta verso la crescita per Eurotech. L’attenzione verso il mercato statunitense riflette l’intenzione della società di espandere la propria influenza e le proprie operazioni anche al di fuori del mercato europeo, cercando nuove opportunità di business e collaborazione in un contesto globale sempre più digitalizzato e interconnesso.