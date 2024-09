Eurotech, downgrading di Intesa a Hold con riduzione del target price

Intesa Sanpaolo ha aggiornato le proprie aspettative su Eurotech, una società quotata su Euronext STAR Milan, riducendo il target price a 1,20 euro per azione, rispetto ai precedenti 1,85 euro, e modificando la raccomandazione da “Buy” a “Hold”. Secondo gli analisti, Eurotech sta affrontando una fase di transizione dal business embedded al business Edge AIoT, in un contesto di domanda debole in entrambi i segmenti. Si prevede che l’azienda concentri i propri sforzi sul miglioramento del margine lordo e sulla riorganizzazione in attesa di una prevista ripresa degli ordini nel 2025.

Per l’anno 2024, il broker ha abbassato la stima del fatturato del 27,8% a 65 milioni di euro, con un’attesa di ricavi di 35,7 milioni di euro per il secondo semestre, mostrando un incremento superiore al 22% rispetto al primo semestre dello stesso anno. Eurotech dovrebbe mantenere un margine lordo di circa il 49%, con costi operativi ottimizzati in linea con le linee guida aziendali, portando a una perdita di EBITDA stimata di circa 4 milioni di euro, ridotta rispetto ai 5,7 milioni di euro precedenti.

Per il 2025, si prevede una ripresa significativa del fatturato, con un incremento del 20% anno su anno, poiché i clienti di Eurotech dovrebbero iniziare nuovamente a investire in Edge AIoT. Questo potrebbe attivare una leva operativa positiva, portando a un EBITDA di 2,9 milioni di euro.

In sintesi, Eurotech si trova in una fase di transizione e di sfida nel mercato, con un outlook prudente per il prossimo futuro. Gli analisti di Intesa Sanpaolo indicano che, sebbene ci siano segnali di difficoltà attuali, potrebbero apparire opportunità di crescita nel medio termine, sottolineando la necessità di un’attenta monitoraggio delle performance aziendali, in particolare nel contesto della riorganizzazione e della gestione dei margini. La fiducia nella ripresa degli investimenti nel settore Edge AIoT è l’elemento chiave per la performance futura della società.