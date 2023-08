L’Italia affronta la Spagna a Firenze oggi, 26 agosto 2023, negli ottavi di finale degli Europei femminili di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti approdano alla fase ad eliminazione diretta dopo le 5 vittorie ottenute nel Gruppo B, chiuso al primo posto. Il match, in programma alle 21.15, viene trasmesso in diretta tv in chiaro da Rai 2 e da RaiSport. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Action. Chi vince, ai quarti di finale trova la Francia.