Europei pallavolo, Italia-Olanda 3-2 e azzurri in semifinale

L’Italia del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l’Olanda e si qualifica per la semifinale degli Europei che si giocherà a Roma contro la Francia. Una gara durissima con la Nazionale che, dopo aver perso il primo set, si impone nel secondo e il terzo. L’Olanda rimane in partita e si aggiudica il quarto parziale. Nel tie-break l’Italia deve rincorrere (2-4) ma riesce a recuperare e mette la freccia, piazzando l’allungo decisivo fino al 15-12.

Ora, semifinale a Roma giovedì 14 settembre contro la Francia. Nell’altra semifinale di fronte la Polonia, che nel pomeriggio ha battuto 3-1 la Serbia, e la Slovenia.

LA PARTITA

L’Italia scende in campo con il consueto schieramento: Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero. Equilibrio che vacilla a metà frazione (12-10 per gli azzurri), poi sul 14-12 Russo esce dal campo per uno scontro sotto rete, al suo posto in campo Sanguinetti. L’Olanda pareggia (14-14) e allunga (19-15) prima di chiudere 25-19 con Nimir.

L’Italia prova a prendere il comando delle operazioni (10-7) e scappa 18-14. Romanò efficace ancora al servizio, suo l’ace del 22-16: sipario con il 25-17 col muro di Galassi. Il muro azzurro fa la differenza nel terzo parziale (15-8) nella frazione meno equilibrata della serata (25-16).

L’Olanda c’è e si affida al braccio di Nimir per rialzare la testa nel quarto set (14-8) a favore dell’Olanda. L’Italia prova la rimonta, il muro di Galassi porta gli azzurri a due punti dall’Olanda (19-17) ma la rincorsa si ferma sul più bello: 25-23 Olanda, tie break.

Gli azzurri, sotto 2-4, non si disuniscono e mettono a segno un parziale di 5-1 volando sul 7-5. L’Italia mantiene il mini-vantaggio e chiude con il 15-12, che vale per gli azzurri la qualificazione alle semifinali di Roma.