Europei pallavolo, Italia-Francia 3-0: azzurri in finale

L’Italia batte la Francia per 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) oggi 14 settembre nella semifinale degli Europei di pallavolo 2023 a Roma e si qualifica per la finale in programma sabato, sempre nella capitale, contro la Polonia, vittoria per 3-1 contro la Slovenia.

LA PARTITA

La Nazionale del ct De Giorgi gioca un match perfetto contro i campioni olimpici, guidati in panchina da un’altra leggenda del volley azzurro, Giani. Il primo set è all’insegna dell’equilibrio. L’Italia non trova l’allungo (8-7) e subisce il ritorno dei transalpini (15-16). Gli azzurri risolvono il rebus con il break che vale il 21-18, Lavia martella in attacco e apre la strada al 25-21.

L’Italia spinge al servizio in avvio di secondo set (3-0) e scava subito un solco che la Francia riesce a ridurre (5-4) ma non ad annullare. Il servizio di Giannelli crea problemi ai bleus e favorisce la fuga (13-7) che sembra destinata ad arrivare al traguardo (18-13). Il muro azzurro funziona, la Francia forza il servizio per risalire la china ma stecca (21-17) e con una battuta sbagliata consegna il secondo set (25-19) alla selezione del ct De Giorgi.

L’Italia tiene il piede sull’acceleratore, il muro continua a fare la differenza e produce il +4 (9-5) che somiglia già ad un’ipoteca sulla vittoria. La Francia si disunisce, commette errori a ripetizione (16-10) e perde ulteriormente contatto. Il genio di Giannelli regala punti e strappa applausi (20-15). La ricezione italiana si inceppa e il muro francese si alza (21-20). Michieletto stoppa la rimonta transalpina (22-20) con un attacco impeccabile e concede il bis immediato con un ace (23-20). L’Italia non sbaglia più, chiude 25-23 e vola in finale.