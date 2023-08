Europei pallavolo, Italia-Belgio oggi: orario, come vederla in tv e streaming

L’Italia affronta il Belgio nel debutto agli Europei di pallavolo 2023 oggi 28 agosto a Bologna, nel match del Gruppo B che dalle 21.15 sarà trasmesso in diretta tv da Rai e Sky. “E’ un momento importante per il nostro movimento, ce lo godremo dal punto di vista mediatico e dello spettacolo, poi c’è la parte del gioco che è un’altra cosa. Arriviamo a questo Europeo con i titoli conquistati negli ultimi due anni con la consapevolezza di essere un gruppo competitivo ma senza alcun vantaggio per quanto fatto nel passato, dovremo entrare in campo e guadagnarci tutto”, le parole del ct azzurro Fefé De Giorgi alla vigilia dell’incontro.

“Stiamo lavorando per divertirci e far divertire. Il passato è passato, cerchiamo di non pensarci, quando si vince e quando si perde. Cerchiamo di stare attaccati a quello che facciamo quotidianamente, ciò che conta per rimanere concentrati su quello che vuoi ottenere. Sarà bellissimo giocare di fronte al nostro pubblico, in palazzetti spero pieni -dice il capitano Simone Giannelli-. Il Belgio è una squadra tosta, con tanti elementi di esperienza internazionale. Bisognerà impegnarsi per vincere, dobbiamo ragionare partita per partita terminare il girone e poi pensare alle fasi successive. Siamo un bel gruppo, tenace, che sa giocare bene a pallavolo, che anche se prende le botte in faccia sa andare avanti, questa è la nostra forza”.

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro da Rai 2. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena. Il match sarà disponibile in streaming in chiaro su RaiPlay e per gli abbonati sarà visibile sulla piattaforma Now e sull’app SkyGo.