Un sondaggio rivela che la maggior parte degli europei sostiene un aumento delle spese militari, in vista di un vertice della Nato in cui si prevede di raddoppiare l’obiettivo di spesa per la difesa. Tuttavia, in Italia, la maggior parte degli intervistati si è dichiarata contraria a questo aumento.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com