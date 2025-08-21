Europei e il piano Trump: rassegnazione per l’Ucraina

I leader europei si sono riuniti a Washington per un vertice con Trump e Zelensky, un evento di grande rilevanza nella recente storia politica. La situazione in Ucraina è diventata molto complessa e gli europei sembrano aver accettato l’approccio di Trump per risolvere il conflitto. Riconoscono che l’Ucraina ha poche chance di prevalere militarmente e che le forze occidentali non hanno portato cambiamenti significativi.

L’obiettivo principale per gli europei è di essere inclusi nelle decisioni riguardanti l’Ucraina. Temono infatti che gli Stati Uniti possano prendere decisioni cruciali per la sicurezza europea senza coinvolgere Bruxelles o le capitali europee. È in questo contesto che si parla di una possibile cessione della regione di Donetsk alla Russia in cambio di un accordo di pace, anche se Zelensky potrebbe ostacolare questo processo.

Gli europei sembrano pronti a accettare la situazione, mirando a evitare la perdita del resto del territorio ucraino. Si sta valutando anche la possibilità di un ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, in cambio della rinuncia di Kiev ad aderire alla NATO. In questa ipotesi, potrebbero essere garantite alcune misure di sicurezza.

Inoltre, circolano notizie di piani segreti emersi da incontri recenti. Questo scenario richiede una riflessione attenta e un aggiornamento strategico sull’evoluzione della crisi.