Europei di nuoto su ghiaccio a Molveno

Dal 2 al 7 febbraio 2026, la località di Molveno ospiterà la seconda edizione dei Campionati Europei Open di Ice Swimming. L’evento è organizzato dall’International Ice Swimming Association (IISA) e da Spartacus Events. La competizione si svolgerà in concomitanza con l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La scelta delle date non è casuale, poiché gli organizzatori hanno come obiettivo ambizioso quello di far riconoscere l’Ice Swimming come prima disciplina di nuoto inclusa nel programma olimpico invernale. Questo sogno è sostenuto da accordi e collaborazioni con European Aquatics e alcune federazioni nazionali.

I Campionati Europei di Ice Swimming attireranno oltre 500 atleti da tutta Europa e non solo, che si sfideranno in una disciplina ancora poco conosciuta al grande pubblico ma capace di offrire emozioni autentiche e un’adrenalina fuori scala. Gli atleti dovranno immergersi in acque che non potranno superare i 5 gradi Celsius, affrontando una prova sportiva eccezionale e un’esperienza estrema ai limiti della resistenza e della passione umana.

Durante le cinque giornate di competizione si svolgeranno le batterie dei diversi stili su distanze che vanno dai 50 metri fino alla prova regina dei 1.000 metri. Il palcoscenico sarà Molveno, che oltre alle gare ospiterà anche la cerimonia di apertura, numerose manifestazioni di contorno, clinic mediche e diverse attività nel Frozen Village.

Il nuoto in acque gelide è una pratica che, oltre alla prova sportiva, offre importanti benefici per la salute, come la stimolazione della produzione di endorfine, il miglioramento della circolazione sanguigna e il rafforzamento del sistema immunitario. L’entusiasmo per questo evento è palpabile nelle parole di Paolo Chiarino, ex-atleta nella Hall of Fame di questo sport e tra gli organizzatori della competizione, che si aspetta una grande partecipazione di pubblico verso uno sport in grande crescita.