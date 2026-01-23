13.8 C
Europei di nuoto Parigi

Europei di nuoto Parigi

A poco meno di 200 giorni dall’inizio dei Campionati Europei di Nuoto Parigi, è stata aperta la seconda fase di vendita dei biglietti. I Campionati si svolgeranno dal 31 luglio al 16 agosto e includeranno diverse discipline, tra cui nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere e nuoto.

Il programma prevede le seguenti date:
– 31 luglio – 5 agosto: Nuoto Artistico
– 31 luglio – 6 agosto: Tuffi
– 4 – 8 agosto: Nuoto in acque libere
– 10 – 16 agosto: Nuoto

I biglietti per le batterie partono da 22 €, mentre quelli per le finali partono da 44 €.

Il programma della competizione di nuoto sarà il seguente:
– Lunedì 10 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con semifinali e finali
– Martedì 11 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con semifinali e finali
– Mercoledì 12 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con semifinali e finali
– Giovedì 13 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con semifinali e finali
– Venerdì 14 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con semifinali e finali
– Sabato 15 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con semifinali e finali
– Domenica 16 agosto: sessione del mattino con batterie e sessione serale con finali.

