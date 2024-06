Europei di Calcio: voli speciali di Wizz Air per seguire gli azzurri

Con gli Europei di Calcio 2024 ormai alle porte, Wizz Air – la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e la più sostenibile a livello globale – è entusiasta di annunciare voli speciali di andata e ritorno per tutti i tifosi italiani desiderosi di seguire le partite della Nazionale in Germania!

Per permettere ai tifosi di sostenere da vicino gli azzurri, Wizz Air ha programmato voli diretti da Roma e Milano verso Dortmund e Lipsia, città in cui i ragazzi di Spalletti affronteranno Albania, Spagna (nella vicina Gelsenkirchen) e Croazia con l’intento di bissare il successo di Euro ‘21.

Già polverizzati i biglietti da Milano a Dortmund del 15 giugno, sono ancora a disposizione i biglietti da Roma Fiumicino per raggiungere la nazionale all’esordio con l’Albania. Per le partite contro Spagna e Croazia, rispettivamente a Gelsenkirchen e Lipsia il 20 e il 24 giugno, Wizz Air mette a disposizione voli speciali da Milano e Roma a partire da soli 45.99 €.

Tutti i tifosi azzurri possono prenotare i voli speciali tramite il sito web di Wizz Air e l’applicazione mobile della compagnia aerea.

Tamara Nikiforova, Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire agli italiani la possibilità di seguire la nazionale durante le partite della fase a gironi dell’Europeo. Gli orari dei voli sono stati appositamente calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri, in modo da agevolare anche il ritorno a casa dei tifosi”.